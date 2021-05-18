Актрисе Татьяне Бестаевой ампутировали ногу

Российской актрисе театра и кино Татьяне Бестаевой ампутировали ногу. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

С наступлением весны состояние 83-летней народной артистки РСФСР резко ухудшилось, а позже ей понадобилась госпитализация. Отмечается, что она попала в больницу из-за последствий тяжелого заболевания, однако не уточняется, о каком именно недуге идет речь.

Актрисе театра Моссовета ампутировали стопу, в связи с чем теперь она нуждается в протезе и специальном средстве для передвижения. У Бестаевой нет мужа и детей, поэтому, как отмечает «Московский комсомолец», после выписки ей скорее всего понадобится помощь социальных работников.

Татьяна Бестаева — дочь известного советского актера Владимира Бестаева. Она начала сниматься в кино в 1958 году. Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Совершенно серьезно», «Семь стариков и одна девушка», «Тени забытых предков» и «Дневной поезд».