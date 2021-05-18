Три огромные акулы окружили катер рыбаков и попали на видео

Три огромные китовые акулы окружили катер американских рыбаков и попали на видео. На ролик обратил внимание FOX 13.

Инцидент произошел в среду, 12 мая, в 50 километрах от побережья острова Анна-Мария в водах штата Флорида. Катер стоял на якоре, когда рыбаки заметили, что к ним направляются три крупные рыбы. Хищники вели себя спокойно, немного покружили вокруг лодки и уплыли.

«Кажется, мы им понравились», — прокомментировал встречу один из рыбаков.

Китовая акула — крупнейший из живущих ныне видов акул и рыб вообще. По некоторым данным их длина может достигать 20 метров, а вес — 34 тонн.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида ныряльщик столкнулся лицом к лицу с гигантской самкой тупорылой акулы. 55-летний дайвер и фотограф занимался фридайвингом (подводным плаванием с задержкой дыхания) в прибрежных водах города Юпитер и наблюдал за тупорылыми акулами, когда ему повстречалась аномально большая особь.