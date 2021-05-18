У гигантской черной дыры наблюдали невозможное явление

Международная группа астрономов впервые наблюдала формирование аккреционного диска и высокоэнергетической рентгеновской короны у гигантской черной дыры, что раньше считалось невозможным. Статья исследователей опубликована в The Astrophysical Journal.

Когда небольшие черные дыры звездной массы (примерно в 10 раз превышающие массу Солнца) поглощают материал, они излучают вспышку света. При этом они проходят несколько стадий: черная дыра выходит из состояния покоя, и вокруг нее образуется аккреционный диск. По мере того как вещества остается все меньше, формируется раскаленная корона. Весь цикл может занимать от нескольких недель до месяцев. Предполагалось, что для сверхмассивных черных дыр это явление протекает очень медленно, вплоть до тысячелетий.

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В сентябре 2018 года система All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASASSN) зафиксировала вспышку, которая стала результатом приливного разрушения сверхмассивной черной дыры, которую они назвали TDE AT2018fyk. Команда собирала данные в течение двух лет, используя рентгеновские космические телескопы XMM-Newton и рентгеновскую обсерваторию Chandra, а также NICER, прибор для рентгеновского мониторинга на борту МКС.

По оценкам исследователей, черная дыра разрушила звезду размером с Солнце. В процессе она создала вокруг себя огромный аккреционный диск шириной около 12 миллиардов километров и испустила газ, температура которого составила около 40 тысяч кельвинов. Когда диск стал слабее, начала доминировать фаза короны высокоэнергетических рентгеновских лучей.

Исследователи выяснили, что это не так в случае приливного разрушения звезды, когда та подходит слишком близко к черной дыре. Поглощение звездного материала происходит очень быстро, как и в случае небольших черных дыр.