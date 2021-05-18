Украина захотела отказаться от российского электричества

Власти Украины захотели отказаться от российского электричества и ввести запрет на его импорт, сообщается на сайте украинского Минэнерго. С таким предложением к Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выступил министр Герман Галущенко.

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Помимо России, прекратить закупки электроэнергии предлагается и из Белоруссии. «Это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики и потенциально угрожает энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Электроэнергия не попала в перечень товаров и услуг, ввоз которых на Украину из России запрещался в рамках санкций, однако ограничения были введены после того, как правительство запретило импорт электричества из стран, не состоящих в Энергосообществе — международной организации, объединяющей страны Евросоюза и некоторые не входящие в него европейские государства.

С января 2021 года эти ограничения были отменены, что позволило украинским трейдерам закупать электроэнергию у российских и белорусских поставщиков. Галущенко призывает вернуть прежние правила.