Меган Маркл снялась в дешевой футболке и подверглась критике в сети

Герцогиня Сассекская снялась в дешевой одежде и подверглась критике в сети. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

39-летняя знаменитость появилась вместе с мужем на кадрах трейлера нового сериала о психическом здоровье, созданного принцем Гарри совместно с американской телеведущей Опрой Уинфри для Apple TV. Маркл запечатлели с распущенными волосами в черных брюках и белой футболке бренда Mere Soeur с надписью raising the future («будущее за нами»). Стоимость вещи составляет 25 фунтов стерлингов (2616 рублей).

Согласно материалу, упомянутый бренд специализируется на одежде для матерей и пропагандирует идеи расширения прав и возможностей женщин.

Читатели издания принялись критиковать внешний вид жены принца Гарри в комментариях под кадрами. «Полагаю, что затем она отдала футболку уборщице, чтобы та использовала ее как тряпку», «Они очень манерные и вычурные», «Что за фальшивая улыбка», «Бьюсь об заклад, вся одежда достается ей бесплатно», «Она всяческим образом пытается привлечь внимание», — негодовали они.

В марте зрители углядели «птичий помет» на платье Меган Маркл во время интервью, которое она дала американской телеведущей Опре Уинфри. Герцогиня Сассекская снималась в черном платье с поясом итальянского бренда Armani. Принт в виде белых клякс на наряде Маркл привлек внимание зрителей, поскольку они углядели в нем сходство с птичьим пометом.