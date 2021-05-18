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У Нотр-Дама нашли опасный для здоровья свинец

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Фото: Globallookpress.com

Площадь у Собора Парижской Богоматери закрыли из-за повышенной концентрации свинца в воздухе. Это может быть опасно для здоровья, пишет France Bleu.

Полицейское управление Парижа запретило движение транспорта и пешеходов у Нотр-Дама. Постановление приняли по рекомендации регионального агентства здравоохранения.

Площадь обещают открыть после чистки. Металл содержался в несущей конструкции собора и в его шпиле, его частицы попали в воздух в результате пожара в Соборе. Свинец, как правило, попадает в организм человека при вдыхании свинецсодержащей пыли, копоти и паров.

Так, в июне 2019-го беременным женщинам и детям, проживающим недалеко от Нотр-Дама, советовали проверить количество свинца в организме.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Во время пожара расплавились около 300 тонн свинца, содержавшегося в несущих конструкциях и шпиле.


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