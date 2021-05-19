Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране

В апреле 2021-го количество сделок с недвижимостью на Кипре увеличилось на 285 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россияне бросились скупать и арендовать жилье в этой европейской стране после открытия границ, следует из совместного исследования кипрского агентства недвижимости Antaria Homes и консалтинговой компании MCA (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За первые четыре месяца 2021-го на Кипре было заключено 2,8 тысячи сделок с недвижимостью — на 28 процентов больше, чем в 2020 году за аналогичный период. При этом количество иностранцев среди покупателей увеличилось в два раза с начала года (согласно данным по состоянию на март).

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«Спрос на недвижимость растет в связи со снятием ограничений для иностранцев, — указывают эксперты. — Многие девелоперские проекты сейчас разморожены. Это дает надежду на то, что качественных предложений в среднем и премиальном сегментах будет больше в самое ближайшее время. Открытие границ для россиян в значительной степени увеличило качество и количество запросов, а за хорошие и интересные предложения идет настоящая борьба».

По данным аналитиков, наиболее активно в настоящее время на Кипре раскупаются объекты стоимостью 250-300 тысяч евро (22,5-27 миллионов рублей). «Сокращение средней стоимости сделки в прошлом году составило примерно 25 процентов, но сейчас есть положительная динамика. Пока говорить о полном восстановлении рынка [недвижимости] рано», — заключают специалисты.

Ранее в мае россиянка побывала на Кипре и назвала остров самым выгодным вариантом для отдыха из доступных. По ее словам, тур обошелся в 72 тысячи рублей на двоих, однако из питания в стоимость входили только завтраки. Она отметила, что поездка в Пафос на западе Кипра обойдется дешевле, чем, например, путешествие в Айя-Напу. Отдых на острове почти ничем не отличается от допандемийного, подчеркнула туристка.

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