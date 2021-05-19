«Наглые цены» на черноморских курортах вызвали возмущение россиян

Россияне пожаловались на «наглые цены» на отечественных курортах. Об этом сообщает портал E1.

Издание провело опрос среди своих читателей и выяснило, какие претензии чаще всего возникают у туристов к отдыху на черноморском побережье.

Так, чаще всего возмущение путешественников вызывает завышенный ценник на продукты и питание в ресторанах. Например, обед, состоящий из двух тарелок борща, может обойтись в 970 рублей.

По словам тюменца Евгения Закомалдина, его семья из четырех человек не отдавала за обед меньше пяти тысяч рублей, а по наблюдениям путешественницы Оксаны Осиповой, стоимость одной порции салата «Цезарь» в некоторых кафе достигает тысячи рублей.

Также отдыхающие жалуются на сервис и низкое качество обслуживания в объектах размещения, при том что цена на проживание заметно выросла. Уточняется, что арендовать квартиру на месяц в Сочи не на первой линии можно за 150 тысяч рублей.

Кроме того, туристы недовольны инфраструктурой на пляжах. «Тут же и люди лежат, и болгарка пилит. Цены на беседки — от пяти тысяч. Народу много. Галька очень грязная. Туалетов и душей нет», — перечислила недостатки София Адамова из Новосибирска.

Ранее российский турист съездил в Сочи и поразился «космическим» ценам на продукты. Мужчина выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а за небольшой контейнер голубики придется отдать 700 рублей. «Приезжайте в Сочи, если хотите покушать чего-нибудь вкусного», — иронично резюмировал путешественник.