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Американцев попросили не ездить в Армению

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Фото: Reuters

️️Госдепартамент США предостерег американцев от поездок в Армению: в ведомстве указывают, что сейчас в регионе может быть опасно. Об этом говорится на сайте Госдепа.

В ведомстве указывают, что в стране высокие риски заражения коронавирусом. Кроме того, американцев попросили избегать поездок в конкретные районы, особенно в Нагорный Карабах.

«Правительство США не может оказывать экстренные услуги американским гражданам в Нагорном Карабахе и вокруг него, поскольку доступ в этот регион ограничен», — говорится в заявлении.

Широкомасштабные бои на линии разграничения возобновились в сентябре 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

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