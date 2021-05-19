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Крымские татары ответили на слова Зеленского о «правах обиженных»

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Эйваз Умеров
Эйваз Умеров
Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Властям Украины следует заниматься развитием собственной страны и не вмешиваться во внутренние дела России, спекулируя на депортации крымских татар, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Так он ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о правах обиженных в Крыму, передает РИА Новости.

Умеров сказал, что любое громкое заявление о статусе полуострова должно быть основано на трезвом восприятии реальности, однако этим отличаются не все. Так, по его словам, Зеленский «спекулирует трагической датой в истории крымско-татарского народа и делает громкие заявления о принадлежности Крыма и положении крымских татар».

Глава национально-культурной автономии напомнил, что во времена нахождения полуострова в составе Украины крымские татары каждый год 18 мая собирались на площадях городов полуострова, чтобы заявить о неспособности руководства страны обеспечить условия проживания, саботаже наделения земельными участками и игнорировании вопроса реабилитации. «Только после возвращения в состав России наш народ был реабилитирован, язык признан государственным», — подчеркнул Умеров.

По его мнению, сегодня крымские татары строят новую жизнь, получая реальную помощь и поддержку властей, и живут в мире и согласии с другими народами полуострова.

18 мая, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, Зеленский анонсировал неотложный законопроект о коренных народах страны для обеспечения их прав. Он заявил, что это решение «откладывали 30 лет восемь созывов Верховной рады», добавив, что страна делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров».

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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