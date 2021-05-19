Украинских организаторов «Евровидения» обвинили в плагиате

Сценарист Анастасия Михайлова обвинила украинских организаторов «Евровидения» в плагиате. На своей странице в Facebook она рассказала, что постановка на песню «Шум» группы Go_A — ее режиссерский тритмент (свободное изложение сценария ролика режиссером— прим. «Ленты. ру»). По словам женщины, этот сценарий она отправляла 6 февраля на телевидение для участия в конкурсе на разработку идеи клипа для украинского коллектива, однако тогда победил другой человек.

В качестве доказательства Михайлова предоставила фотографии из своего проекта и скриншоты с выступления группы. «Этим постом я хочу спросить у общественности: постановка на песню "Шум" группы Go_A не похожа на мою от слова "совсем"? Или налицо нарушение прав интеллектуальной собственности?» — спросила у своих подписчиков сценарист и добавила, что в ее тритменте было все — от идеи до способов ее реализации: костюм, декорации, атмосфера, подсветка, антураж, действия актеров и массовки.

Материалы по теме Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне? Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?

Михайлова рассказала, что написала на канал «Суспільне мовлення» письмо с просьбой указать свое имя как автора идеи постановки. Ей в этом отказали и направили на телеканал СТБ. Сценарист обратилась за помощью к юристу и вместе с ним и представителями СТБ провела встречу, на которой ее «снова уверили, что постановка — это полностью разработанная другим человеком идея.

Женщина отметила, что, несмотря на плагиат, все равно болеет за своих и обожает группу Go_A. «Желаю им удачи и считаю честью, что именно они выступают с постановкой, основой которой послужил мой креатив. К ним у меня нет никаких претензий ни по каким пунктам», — заключила сценарист.

Ранее певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), представляющая Россию на «Евровидении-2021», прошла в финал международного вокального состязания. Артистка выступила в первом полуфинале песенного состязания с композицией Russian Woman («Русская женщина»). Вместе с ней в следующий этап «Евровидения» прошли исполнители, представляющие Украину, Израиль, Мальту, Азербайджан, Литву, Кипр, Швецию, Бельгию и Норвегию.