Россиянам рассказали о возможности улететь в Европу с пересадкой в одной стране

Авиакомпания AirSerbia расширит полетную программу из России, что позволит отечественным путешественникам воспользоваться пересадкой в Белграде для перелета в страны Европы. О такой возможности сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что с 13 мая перевозчик начнет выполнять семь рейсов в неделю по маршруту Москва — Белград — Москва, а в июне возобновит полеты из Краснодара, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Таким образом, уточняют специалисты, россияне смогут воспользоваться рейсами в Белград, чтобы улететь в Стамбул. Стоимость такого путешествия из Москвы и обратно в июне составит около 40 тысяч рублей на одного человека.

Кроме того, пассажирам, оказавшимся в Белграде, станут доступны полеты в Афины, Бухарест, Ларнаку, Лондон, Любляну, Тиват, Париж, Подгорицу, Прагу, Сараево, Скопье, Салоники, Тирану и Цюрих.

При этом аналитики отметили, что самым интересным вариантом перелета через Белград является рейс в Черногорию, поскольку страна не требует от въезжающих через Сербию никаких подтверждений отсутствия коронавируса. Такая поездка обойдется россиянам, вылетающим из Москвы в июне, примерно в 21 тысячу рублей.

Ранее в мае стало известно, что российские туристы массово заинтересовались отдыхом в Португалии после новости о возобновлении авиасообщения с этой страной. Как уточнили аналитики, количество поисковых запросов на билеты в Португалию выросло в четыре раза. При этом въехать в европейскую страну по туристический визе по-прежнему нельзя.