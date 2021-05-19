В Эстонии нашли альтернативу штрафу за превышение скорости

Парламент Эстонии принял закон, который предлагает альтернативу штрафу для водителей за превышение скорости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так, парламент принял закон, позволяющий назначить 45-минутную успокоительную остановку водителю автомобиля, превысившему скорость не более чем на 20 километров в час в качестве альтернативы денежному штрафу.

Успокоительная остановка служит возможностью повлиять на поведение людей на дорогах, а также на соблюдение скоростного режима, когда нарушения и ошибки еще недостаточно серьезны, чтобы применять серьезные санкции, однако не менее достаточны, чтобы обратить на них внимание.

Ранее российских автомобилистов предупредили о восьми неочевидных нарушениях, за которые можно получить штраф. Прежде всего водителям посоветовали всегда проверять наличие обоих зеркал заднего вида. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии. Кроме того, водителям напомнили о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов». В список нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории. Заплатить придется и за дополнительное оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией, если установить его без соответствующего разрешения. Отдельно эксперты выделили парковку без регистрационных номеров.