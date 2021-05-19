Госдума приняла закон об ответственности за распространение данных силовиков

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение данных силовиков и их близких. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Так, за разглашение сведений, полученных с использованием служебного положения, будет грозить наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас уголовное преследование грозит лишь в случае разглашения данных силовиков в целях воспрепятствования служебной деятельности.

«В настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, сведений о фактах, событиях, об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных органов, включая сведения, позволяющие определить их персональные данные», — говорится в пояснительно записке.

Кроме того, статью 183 УК России («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») дополнят наказанием за незаконное получение доступа к коммерческой или банковской тайне путем подкупа или шантажа.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете разглашения информации об оперативной деятельности и частной жизни судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, ФСБ и отдельных категорий военных даже без непосредственной угрозы их безопасности.