В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19

В России эпидемиологический процесс с COVID-19 находится в стадии стабилизации. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Передает РИА Новости.

«В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 процентов»,— сказал Горелов.

Ранее Сергей Собянин прокомментировал ситуацию по COVID-19 в Москве, отметив, что взрывного роста заболеваемости нет. Эпидемиологическая ситуация в городе сложная, но не драматичная, считает мэр.

По данным на 20 мая, за сутки в Москве зарегистрировано на 58 процентов больше новых фактов заражения вирусом, чем днем ранее. Суточные показатели превысили 3,5 тысячи человек.