Глыба льда упала с неба и пробила крышу дома

Крупный кусок льда упал с неба и пробил крышу дома во американском штате Флорида. Об этом сообщает FOX 13.

Инцидент произошел в среду, 19 мая, в городе Палм-Сити, округ Мартин. Прибывшая на место полиция обнаружила, что глыба льда проделала большую дыру в крыше дома и упала во двор. В результате случившегося никто не пострадал.

Остается невыясненным, откуда взялся лед. Главный метеоролог телеканала FOX 13 Пол Деллегатто (Paul Dellegatto) заявил, что это «точно не град».

Ранее сообщалось, что белый окунь в американском штате Теннесси упал с неба на движущийся автомобиль. Предположительно, рыбу уронил белоголовый орлан во время схватки в воздухе с другой хищной птицей — скопой.

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