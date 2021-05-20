Семерым медикам предъявили обвинения в смерти Марадоны

Семерым медикам предъявили обвинения в непредумышленном убийстве бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, обвиняемым, среди которых медбрат, медсестра, координатор медсестер, врач, психолог, психиатр и нейрохирург, грозит от 8 до 25 лет тюремного заключения. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро заявила, что бригада, работавшая с Марадоной, действовала неадекватно и оставила состояние здоровья пациента на волю случая. Медикам запретили покидать Аргентину.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти, что и послужило началом расследования.

По данным медиков, Марадона умер с 4:00 до 6:00 25 ноября во время сна. Однако эта информация противоречит действиям врачей, прибывших к бывшему футболисту, и показаниям свидетелей. Так, медик, который первым приехал к Марадоне, констатировал смерть в 13:15, до этого его пытались реанимировать 45 минут.

Марадона известен выступлениями за «Барселону» и «Наполи». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году.

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