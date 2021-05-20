Интерпол отказался искать российского олигарха

Интерпол отказался объявлять в международный розыск российского олигарха, основателя девелоперского холдинга O1 Group Бориса Минца, а также его сыновей Дмитрия и Александра, пишет РБК со ссылкой на адвоката семьи бизнесмена Федора Куприянова.

Запрос в комиссию Интерпола направило Национальное центральное бюро организации в России. Он рассматривался почти шесть месяцев, после чего было принято решение не включать Минца и членов его семьи в число разыскиваемых лиц, рассказал Куприянов.

В качестве причины отказа Интерпол указал «отсутствие обоснованной аргументации по делу». «Процедура достаточно длительная, и каждой стороне предлагается представить свои доказательства. В отличие от членов семьи, которые представили доказательства того, что нет никаких особых подозрений в их адрес, российская сторона в Интерпол более ничего не предоставила», — отметил адвокат.

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В России Минц объявлен в межгосударственный (на территории стран СНГ) и международный розыск. По решению суда, бизнесмену и его сыновьям назначена мера пресечения в виде заочного ареста. Это означает, что по прибытии в страну они будут задержаны и помещены в СИЗО.

Бизнесмен обвиняется в растрате средств банка «Открытие», который в 2017 году был отправлен на санацию (процедуру финансового оздоровления) Центрбанком. По версии следствия, O1 Group, имевший обязательства по кредитам перед «Открытием», обеспеченные находившимися в собственности компании активами, выпустил необеспеченные облигации и за счет привлеченных средств погасил задолженность перед банком. При этом большую часть выпуска бумаг выкупило само «Открытие».

Таким образом обеспеченные обязательства фактически были заменены на необеспеченные, что новое руководство банка считает незаконным и требует признать сделки недействительными.