Работник магазина вернул забывчивому посетителю тысячу долларов

Сотрудник продуктового магазина в американском штате Кентукки нашел платежное поручение на тысячу долларов (73,8 тысячи рублей) и вернул его забывчивому посетителю. Об этом сообщает UPI.

Терри Раш (Terry Rush), проработавший в магазине Dixie Highway Kroger около года, убирался в помещении и заметил на полу небольшой листок бумаги. «Я старой закалки, — отметил он. — Я ненавижу, когда на полу валяется мусор, и всегда подбираю его».

Бумажка оказалась платежным поручением на тысячу долларов. «Чек, который любой мог обналичить, — объяснил Раш. — Я сразу же отнес его в службу поддержки».

Вскоре в магазин позвонил мужчина и заявил, что потерял платежное поручение. Он удивился, когда узнал, что один из сотрудников нашел его и оставил в безопасном месте, чтобы впоследствии вернуть его владельцу. Посетитель захотел лично отблагодарить честного работника.

«Он пришел поговорить со мной и был довольно эмоционален», — рассказал Раш, добавив, что хозяин платежного поручения расплакался, когда благодарил его. «Мне не стыдно об этом говорить, — признался он. — Я тоже не сдержал слез».

Ранее сообщалось, что в американском городе Хьюстоне супервайзер нашла на кассе почти 200 долларов и вернула их забывчивому покупателю. Посетитель по имени Джон расплатился за товары, но отвлекся и оставил на кассе сдачу. Работница Кристина заметила забытые клиентом деньги и связалась с ним по номеру телефона, указанному в базе данных.