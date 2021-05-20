Ургант согласился прийти к Кудрявцевой в «Секрет на миллион»

Телеведущая Лера Кудрявцева пригласила своего коллегу Ивана Урганта стать гостем ее передачи «Секрет на миллион». Согласившись на это после долгих уговоров, Ургант в шутку добавил, что сделает это тогда, когда ему понадобятся деньги. Запись их беседы опубликована на YouTube.

Отвечая на вопрос Кудрявцевой, пришедшей на программу «Вечерний Ургант», о том, явится ли он к ней в «Секрет на миллион», Ургант сообщил, что «не сделает этого никогда в жизни». «У меня нет секретов!» — добавил телеведущий.

Свое нежелание Ургант объяснил тем, что опасается каверзных вопросов коллеги вроде «Вот это на фотографии кто в душе?!». Он также вспомнил, как запретил участвовать в передаче своему отцу Андрею Урганту.

Когда Кудрявцева снова начала уговаривать телеведущего, он согласился. «Конечно, приду. Вопрос когда. Но приду. Когда нужен будет миллион», — пошутил он в ответ.

Ранее Кудрявцева рассказала о том, какого гостя мечтает пригласить в свою передачу. По словам телеведущей, ей бы больше всего хотелось позвать в «Секрет на миллион» президента России Владимир Путина и поговорить с ним о жизни.