Тактаров порассуждал о живущем в болоте Кадырове

Актер и бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров в прямом эфире в Instagram порассуждал о живущем в болоте главе Чечни Рамзане Кадырове.

«Я увидел, в каком болоте он живет, как там тяжело держать ситуацию под контролем. Там просто можно двинуться, я бы не хотел этого. Там с ума сойдешь, поэтому иногда хочется отвлечься», — заявил Тактаров, описав свое путешествие по Чечне. Он добавил, что Кадыров его отлично встретил, и у него сохранилось к нему хорошее отношение.

В апреле 2020 года Тактаров рассказал об отношении к Кадырову. Он вспомнил, как однажды политик признался ему в любви за то, что он никогда не врет и всегда говорит, что думает.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, победив американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США и сняться в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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