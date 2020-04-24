Тактаров рассказал об отношении к Кадырову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров в прямом эфире в Instagram рассказал об отношении к главе Чечни Рамзану Кадырову.

«У меня к Рамзану теплое отношение. Всегда я за него заступался и никогда про него плохого слова не сказал», — заявил актер. Тактаров вспомнил, как однажды Кадыров признался ему в любви за то, что он никогда не врет и всегда говорит, что думает.

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Тактаров оказался в центре скандала после критики кавказского народа. Российский боец Александр Емельяненко записал видео, в котором оскорбил актера и назвал его «проституткой и гондоном» за сказанное. Затем дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал слова Емельяненко, поставив лайк на его пост. Многие пользователи продолжили травлю Тактарова в соцсетях.

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, победив американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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