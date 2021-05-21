Парикмахер запретила посещать свой салон привитым от COVID-19

Парикмахер Язмина Джейд Адлер из Австралии вызвала возмущение в соцсетях, запретив клиентам, вакцинированным от COVID-19, посещать свой салон в Палм-Бич. Женщина считает, что привитые люди могут заразить ее клиентов, передает The Sun.

«Неизвестные последствия вакцины от коронавируса не покрываются нашей страховкой. Приносим извинения за доставленные неудобства. Однако безопасность сотрудников и клиентов является нашим приоритетом», — заявила парикмахер и добавила, что готова пересмотреть свое решение не раньше 2023 года, когда будет проведено достаточно клинических испытаний.

В ответ на слова Адлер доцент Менно ван Зельм с факультета иммунологии и патологии Университета Монаша сказала, что «вакцины против COVID-19 не содержат ни вируса, ни какого-либо другого инфекционного агента, который бы считался заразным».

Один из пользователей Facebook написал, что он тоже парикмахер, но предпочел бы, чтобы его клиенты были вакцинированы. «Я считаю ваше бизнес-решение нелепым!» — заявил он. В другом комментарии женщина, возмущенная словами Адлер, спросила: «Значит, вы не приветствуете в своем салоне медицинских работников и других служащих в области здравоохранения, работающих на передовой, которые обязаны прививаться?».

По информации издания, парикмахер и раньше выступала с неоднозначными заявлениями. Так, в 2019 году она утверждала, что для облегчения болей при менструациях девушки должны мазать выделяющуюся кровь на лицо.

Ранее фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер высмеял антипрививочников и сторонников теорий заговора в своей новой песне Eazy Sleazy, записанной вместе с лидером Foo Fighters Дейвом Гролом. В тексте упоминаются люди, которые верят в инопланетян и плоскую землю, а также те, кто убежден, что при помощи вакцины основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс контролирует людей.