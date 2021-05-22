Дробыш назвал неожиданную причину выхода Manizha в финал «Евровидения»

Продюсер и композитор Виктор Дробыш назвал неожиданную причину, которая позволила певице Manizha выйти в финал международного музыкального конкурса «Евровидение». Его слова в субботу, 22 мая, приводит URA.RU.

Продюсер признался, что для него успех российской исполнительницы в полуфинале стал большой неожиданностью, и назвал произошедшее чудом. «Я не понимаю, как, но прошла. Скорее всего, потому что писали буквы на стене (экране)», — предположил он, отметив, что благодаря такому ходу европейские слушатели смогли понять смысл песни.

В то же время Дробыш предсказал, что в финале конкурса россиянка окажется менее успешной и в итоге займет место с 10-го по 20-е. Самые высокие шансы на победу, по его мнению, имеют представители Мальты, Португалии или Финляндии.

Во вторник, 18 мая, Manizha, российская певица таджикского происхождения, выступила в первом полуфинале «Евровидения» в Роттердаме и прошла в финал песенного конкурса, который пройдет в субботу, 22 мая. Кроме нее, на последний этап состязания вышли представители от Украины, Норвегии, Азербайджана, Мальты, Швеции, Израиля, Литвы, Кипра и Бельгии.