Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила заявление Байдена о «Железном куполе» для Израиля. По ее словам, США и Израиль не заключали каких-либо «сделок» для прекращения огня в секторе Газа. Ее слова приводит РИА Новости.

Псаки ответила отрицательно на вопрос, было ли обещание американского президента Джо Байдена помочь восстановить израильскую систему ПВО «Железный купол» частью «некой сделки», по которой Израиль обязался прекратить боевые действия против Палестины.

По ее словам, Байден принял соответствующее решение, «поскольку считает, что эффективность «Железного купола» помогает спасать сотни жизней». Лидер США остается «непоколебим в том, что касается поддержки Израиля и его права на самозащиту», заявила представитель Белого дома.

Ранее Байден рассказал, что в ходе телефонного разговора он поблагодарил Нетаньяху за решение остановить текущие боевые действия менее чем за 11 дней. Помимо этого, он отметил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол», чтобы обеспечить безопасность его жителей.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. Затем,10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» начали массированный обстрел Израиля, на что израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.