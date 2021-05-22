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Раскрыты данные о состоянии пострадавших на очистных сооружениях под Таганрогом

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Фото: МЧС РФ

К настоящему времени четверо пострадавших в результате аварии на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом остаются в реанимации городской больницы скорой медицинской помощи. Новые данные об их состоянии раскрыли ТАСС в городской администрации.

«Четверо в реанимации, врачи работают», — заявила собеседница агентства. Она также отметила, что угроза жизни пациентов пока сохраняется.

Ранее стало известно, что еще один из пострадавших скончался в больнице. Таким образом число жертв аварии выросло до 11 человек.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка произошла в пятницу, 21 мая. По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной гибели рабочих стал выброс метана. Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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