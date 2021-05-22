Описаны детали выстрела тренером по фигурному катанию женщине в голову

Знакомая пострадавшей от выстрела в голову тренером по фигурному катанию Денисом Егоровым описала детали случившегося. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Очевидец рассказала, что пострадавшая сочла угрозы тренера очередной злой шуткой, так как он не первый раз заявлял подобное знакомым. Она не поверила в серьезность его намерений и рассмеялась. «У порога стоит бутылка пива, лежит пистолет. Он говорит: "А чего ты ржешь-то?" И начинает просто стрелять», — добавила знакомая пострадавшей. По ее словам, после этого тренер пытался оказать женщине первую помощь.

Ранее 22 мая стала известно, что женщина, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, пришла к Егорову в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом и выстрелил одной из женщин в лоб.

Пострадавшей удалось выжить, в настоящее время она находится в больнице. Сам тренер явился в правоохранительные органы с повинной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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