Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову в Москве

Московский тренер по фигурному катанию выстрелил в лоб женщине сигнальными патронами. Соответствующее видео публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

По информации РЕН ТВ, женщина, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, пришла к коллеге в сопровождении знакомой, чтобы договориться о занятиях. Мужчина встретил их с пистолетом и выстрелил одной из женщин в голову.

Пострадавшая жива, но госпитализирована. Выясняются все обстоятельства случившегося. Информацию о произошедшем проверяют в МВД.