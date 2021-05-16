Российский охранник выстрелил в катавшегося на самокате 10-летнего ребенка

21-летний российский охранник одного из магазинов в Москве выстрелил из сигнального пистолета в сторону катавшегося на самокате 10-летнего ребенка. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что у ребенка остались гематомы на руке.

Иванова рассказала, что сотрудник охраны продуктового магазина на улице Паустовского выстрелил в сторону мальчика 2011 года рождения. «В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнила она, добавив, что ребенка доставили в больницу для обследования.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 14 мая. Сейчас прокуратура проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

11 мая директор ЧОП «Сфинкс», которое ранее занималось охраной подвергнувшейся вооруженной атаке школы в Казани, Джаудат Хайруллин рассказал, что охранникам не платили за работу. «Мы охраняли, они нам деньги не платили — мы ушли. Это произошло несколько лет назад, точно сказать не могу. Наших сотрудников там точно не было», — отметил он. Хайруллин добавил, что деньги сотрудники получили через суд.

По официальным данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве, атаковавший гимназию задержан.