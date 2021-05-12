Охранника метро уволили за чужие секс-игрушки

В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, охранника метро уволили за распространение фотографии чужих секс-игрушек, которую он сделал на работе. Об этом сообщает Daily Mail.

Работавший на пункте контроля ручной клади в метрополитене мужчина решил проверить сумку женщины, после того как рентген показал наличие в ней металлических предметов. Внутри оказались плетка, нижнее белье и несколько игрушек для взрослых. Охранник сохранил рентгеновский снимок сумки и переслал его в групповой чат с подписью: «В Гуанчжоу много красивых девушек, но они не настолько серьезны».

Когда сообщение завирусилось в местных соцсетях, один из пользователей обратил на него внимание правоохранительных органов. После этого охранник, распространивший снимок, был найден и уволен. «Мы не станем терпеть вторжения в частную жизнь наших пассажиров», — заявил представитель метрополитена.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Нортгемптоншир преступники обокрали грузовик с партией секс-игрушек общей стоимостью в миллион фунтов стерлингов (81,7 миллиона рублей). По данным полиции, продукция была украдена в промежутке с 1:00 до 6:30 утра, когда водитель припарковал грузовик у обочины дороги.