Россиянам объяснили опасность присвоения бесхозных вещей

Житель Тульской области получил условный срок за то, что взял себе бордюры, которые были повреждены при разгрузке и несколько месяцев лежали бесхозными на улице. Как избежать неприятных последствий и какие вещи можно забрать себе домой, объяснили россиянам опрошенные «Известиями» эксперты.

Специалисты пояснили, что важную роль играет то, в чьей собственности находится участок, где остались без владельца на долгий срок предметы. В случае с бордюрами формально они принадлежали городской администрации и находились на их территории, однако уже считались мусором, который не подлежит регламентации законодательными актами.

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«Для того чтобы классифицировать вещь как бесхозную (или же попросту считать ее мусором), надо понять, как она была брошена, где она находится, не находится ли в обороте. В любом другом случае присваивание себе чужой собственности преследуется по закону», — предупредил адвокат Алексей Токарев.

Юрист отметил, что, например, дом на заброшенном участке нельзя разобрать по доскам, поскольку он имеет собственника. Также нельзя выбрасывать вещи и делать их бесхозными вне установленных мест, это влечет административную и уголовную ответственность.

Эксперты рекомендуют лишний раз подумать, прежде чем присваивать себе вещи, которые кажутся никому не нужными. По букве закона гражданин может попасть под статью 158 УК РФ («Кража»), которая подразумевает санкции в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы и ограничение свободы до двух лет в зависимости от ценности вещи.

Ранее в Ленинградской области действующего депутата оштрафовали на 10 тысяч рублей после того, как поймали с поличным на краже рельсов. Его с подельником задержали 7 декабря 2020 года и возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 158 УК («Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору»). После этого фигурант признался в содеянном, извинился и направил пожертвование в один из детских домов.