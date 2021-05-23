В российском городе объяснили приезд полиции на съезд депутатов

Официальный представитель губернатора Новгородской области Николай Шестаков объяснил приезд полиции на съезд муниципальных депутатов. По его словам, это было обусловлено антикоронавирусными мерами, его слова передает ТАСС.

«Скорее всего, мероприятие состоялось в рамках соблюдения антикоронавирусных мер. У нас они [мероприятия с участием полиции] регулярно проходят и на транспорте, и в местах общего пользования. В этот раз оно прошло здесь», — сказал Шестаков. В МВД по этому поводу комментариев пока не давали.

Ранее пресс-секретарь бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой Николай Касьян сообщил, что ее задержали на «Земском съезде» 22 мая.

На сайте правительства Новгородской области 18 маая был опубликован указ губернатора Андрея Никитина, согласно которому число присутствующих на общественных мероприятиях сокращается до 30 человек. Исключение составили лишь мероприятия в органах государственной власти и местного самоуправления. Там могут присутствовать до 50 человек.