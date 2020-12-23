Московского депутата Галямину осудили по статье о нарушениях на митингах

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в неоднократных нарушениях при организации митинга. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 23 декабря.

«Судом установлено, что Галямина Юлия Геннадиевна своими действиями совершила неоднократное нарушение установленного порядка проведения публичных мероприятий», — сказал судья Анатолий Беляков, зачитывая приговор.

Галямина осуждена по статье 212.1 Уголовного кодекса, ее приговорили к двум годам лишения свободы условно, передает ТАСС.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против Галяминой 31 июля. Следствие считает, что в публикациях депутата в социальных сетях содержались призывы принять участие в несогласованном мероприятии. В частности, речь идет о митинге в Москве 15 июля против поправок в Конституцию. До этого она неоднократно привлекалась к административной ответственности за организацию незаконных акций, говорится в сообщении.

Гособвинение просило приговорить ее к трем годам колонии общего режима. Депутат считает дело против себя политически мотивированным.

По данным МВД, 15 июля в Москве на стихийном шествии против поправок в основной закон задержали 132 человека. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно.

В 2017 году Галямина избралась в Совет депутатов Тимирязевского района.