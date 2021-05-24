Китайские власти объявили войну накопительству

Китай активизировал борьбу со стремительным ростом цен на сырьевые товары, вызвав руководителей крупнейших компаний на совещание. Власти грозили им наказаниями за различные нарушения — от спекуляций до распространения фейковых новостей, пишет Bloomberg.

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Правительство объявило войну и будет проявлять «нулевую терпимость» к монопольному поведению и накопительству, говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC). Власти постоянно предупреждают о последствиях роста цен на металлы, которые достигли самого высокого уровня почти за десятилетие.

Ключевые предприятия должны «активно выполнять свои социальные обязанности», взяв на себя ведущую роль в поддержании порядка на рынке, отметили в NDRC. «Не вступайте в сговор друг с другом для манипулирования ценами, не фабрикуйте и не распространяйте информацию о подорожании, не повышайте цены», — призвала игроков рынка комиссия.

То, что Пекин также имеет дело с проблемой, частично созданной им самим, наиболее очевидно на примере стали. На нее цены взлетели до рекордного уровня после того, как правительство приказало сократить производство в этом году. Вместо этого в апреле оно выросло до рекордного уровня.

По итогам первого квартала текущего года экономика Китая выросла на рекордные 18,3 процента, при том, что в аналогичном периоде прошлого года она упала на 6,8 процента.