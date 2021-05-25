Россиянам предложили провести отпуск на яхте в Черном море по цене автомобиля

Россиянам предложили провести необычный отпуск на яхте в Черном море по цене автомобиля. Стоимость люксового отпуска выяснила редакция BFM.RU.

Специалисты выяснили, что стоимость отпуска на яхте начинается от двух миллионов рублей — такой вариант предлагается за недельную аренду судна, на котором может разместиться компания до восьми человек. Днем туристы смогут отдыхать в море — ночью придется возвращаться в порт. Также за дополнительную плату предоставляется прокат гидроциклов, рыбалка и личный повар.

Более бюджетно можно отдохнуть на парусной яхте — каюта для двоих обойдется в 113 тысяч рублей за семь дней проживания. Кроме того, для туристов существуют специально составленные маршруты с посещением нескольких черноморских портов и гаваней.

Самый дорогой вариант — отпуск на 38-метровой яхте, где для удобства и комфорта отдыхающих есть полноценные санузлы, кинотеатр, барная стойка и джакузи. За неделю отдыха в одной из пяти кают придется заплатить от 1,5 миллиона рублей.

Ранее в апреле россиянам предложили отдых в Сочи, максимальная стоимость которого достигала 500 тысяч рублей в сутки. За такую цену туристы могли арендовать виллу площадью 1200 квадратных метров рядом с летней резиденцией президента «Бочаров ручей».