Жириновский осудил посадку самолета в Минске ради ареста Протасевича

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осудил посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске ради ареста создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом он заявил журналистам во вторник, 25 мая, передает «Интерфакс».

«Вы целый самолет сажаете — конечно, это людей возмущает. Зачем таким способом пытаться арестовать какого-то мальчишку?» — сказал политик.

По его словам, Белоруссии стоило задействовать свои спецслужбы и выкрасть Протасевича из Афин, откуда он вылетал, или Вильнюса, в который он направлялся. «Тихо, спокойненько, упакуйте, увезите», — посоветовал Жириновский.

Он также выразил мнение, что Протасевич действительно заслуживает уголовного наказания.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Позднее белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.