Новый чемпион UFC Оливейра высказался о Нурмагомедове

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове. Об этом сообщает MMA Fighting.

31-летний бразилец отметил, что ему не раз советовали задеть Нурмагомедова ради продвижения в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Оливейра признал, что считает россиянина «великим чемпионом, достойным уважения».

«Он говорил, что побил всех в дивизионе, хотя не дрался со мной. Но он побил каждого из тех, с кем встречался в октагоне. И поэтому достоин огромного уважения. Но я — новый чемпион. И каким бы крутым ни было то, что творил Хабиб в дивизионе, его эра кончилась», — убежден бразилец.

16 мая Оливейра нокаутировал американца Майкла Чэндлера и завоевал вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе. До этого лучшим в дивизионе был Нурмагомедов. Россиянин покинул спорт осенью 2020-го.

Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 поединках и трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.