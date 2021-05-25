Ямальцы вышли загорать на пляж во время ледохода

Жители Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа вышли на берег Оби загорать во время ледохода, который начался неделю назад. Об этом пишет Znak.

По данным корреспондента издания, по реке еще плывут большие льдины. В это время десятки людей загорали в купальниках при температуре не больше 10 градусов тепла.

При этом обычно пляжный сезон в городе начинается не раньше июля. До этого пляж подготавливают для отдыха — берег очищают, и на нем устанавливаются зонтики и лежаки.

Ранее стало известно, что на Ямале захотели создать йога-маршруты. Такая идея была предложена в рамках отбора туристических проектов, которые претендуют на гранты губернатора.