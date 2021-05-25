Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали

Россиянина, размахивавшего гениталиями из люка автомобиля Subaru во время движения по дороге, задержали. Об этом сообщает портал «Волгоград онлайн» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полиция Волгограда установила личности водителя и пассажира внедорожника, их обвиняют в нарушении Правил дорожного движения и общественного порядка.

«23 мая 32-летний водитель, управляя автомобилем Subaru, допустил перевозку пассажира с нарушением Правил дорожного движения. Во время движения 38-летний пассажир, находясь обнаженным в люке иномарки, демонстрировал окружающим свои гениталии», — уточнили в ведомстве.

Сам пассажир объяснил правоохранителям свое поведение погодными условиями. «С пляжа ехали. Жарко стало. В каком виде я вылазил — это второй вопрос. Просто могло жарко стать. Человек на видео не похож на меня», — заявил мужчина. Водитель авто уточнил, что старался ехать медленно и держал друга за ноги, чтобы тот не вывалился.

На водителя составлены административные материалы за нарушение Правил дорожного движения, в отношении пассажира проводится проверка. Собранные полицейскими материалы будут направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в мае в подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу из автомобиля и ранил двоих пешеходов. Уточнялось, что он не хотел уступать дорогу. У стрелявшего обнаружен травматический пистолет, официально зарегистрированный. По предварительным данным, мужчина был трезв.