Половину пострадавших при стрельбе в казанской школе учеников выписали

Из больницы выписали шестерых школьников, которые пострадали при стрельбе в казанской гимназии №175. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Сейчас в больнице находятся еще шесть детей, состояние которых оценивается как средней тяжести, но у них наблюдается положительная динамика. В Москве сейчас лечатся трое взрослых и пятеро детей. По информации Mash Iptash, 25 пострадавших при стрельбе отправят на реабилитацию и в санатории.

О стрельбе в казанской гимназии №175 стало известно 11 мая. После этого там прогремел взрыв. На месте происшествия задержали 19-летнего Ильназа Галявиева. Он расстрелял семерых восьмиклассников и смертельно ранил учительницу, после чего сам сдался полиции. Погибли девять человек, еще 23 человека были госпитализированы с травмами различной тяжести.

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