Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки

В Великобритании Хелен Маршалл и Грэм Ричардсон поженились спустя 22 года разлуки. Они познакомились еще в школе, были влюблены друг в друга, но им пришлось расстаться, пишет Daily Mail.

После девяти месяцев близкого общения и дискотек Ричардсон сделал предложение девушке, на что она ответила согласием. Школьная пара беспокоилась, что юный возраст не позволяет им зарегистрировать брак. Однако когда Грэм поступил в колледж, их отношения закончились.

И у Ричардсона, и у Маршалл позже были длительные отношения, в которых появились дети. При этом мужчина с женщиной регулярно видели друг друга издали, поскольку их дети учились в одной школе.

Позже оба развелись со своими супругами, и Маршалл решила написать Ричардсону в социальной сети Facebook. Спустя 22 года они возобновили свои школьные отношения и поженились. При этом 42-летний Ричардсон, делая предложение, вручил женщине кольцо, которое подарил ей еще в школе. «Сейчас мы живем на семейной ферме, где жил Грэм, когда мы были маленькими. Мы разные половинки друг друга», — подчеркивает 41-летняя Хелен.

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