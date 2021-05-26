Из жизни
 
Последние новости
Посольство Чехии в Москве уволило более 70 россиян
Россиянам дали советы для противостояния мошенникам
Названы последствия употребления одного огурца в день
Основатель Huawei назвал способ победить США
Евросоюз поставил под угрозу энергетику Польши
Отмытые деньги «Роскосмоса» нашли в Гонконге и ОАЭ
Суд оправдал сына Бари Алибасова после драки с экс-директором группы «На-на»
Россиян предостерегли от использования сметаны при солнечном ожоге
Доктор Мясников развеял миф об известной причине набора веса
В Москве вычислили укравших 600 миллионов рублей из депозитариев злоумышленников 
Новости партнеров

Школьная пара поженилась спустя 22 года разлуки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

В Великобритании Хелен Маршалл и Грэм Ричардсон поженились спустя 22 года разлуки. Они познакомились еще в школе, были влюблены друг в друга, но им пришлось расстаться, пишет Daily Mail.

После девяти месяцев близкого общения и дискотек Ричардсон сделал предложение девушке, на что она ответила согласием. Школьная пара беспокоилась, что юный возраст не позволяет им зарегистрировать брак. Однако когда Грэм поступил в колледж, их отношения закончились.

И у Ричардсона, и у Маршалл позже были длительные отношения, в которых появились дети. При этом мужчина с женщиной регулярно видели друг друга издали, поскольку их дети учились в одной школе.

Позже оба развелись со своими супругами, и Маршалл решила написать Ричардсону в социальной сети Facebook. Спустя 22 года они возобновили свои школьные отношения и поженились. При этом 42-летний Ричардсон, делая предложение, вручил женщине кольцо, которое подарил ей еще в школе. «Сейчас мы живем на семейной ферме, где жил Грэм, когда мы были маленькими. Мы разные половинки друг друга», — подчеркивает 41-летняя Хелен.

Ранее в нигерийском городе Нгво три близнеца женились в один день и одновременно стали отцами. Первоначально допускалось, что их невесты — тоже тройняшки, но это оказалось неправдой. В католическую Пасху семьи братьев вместе ходили в церковь для церемонии благословения младенцев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Man, 42, marries childhood sweetheart he reconnected with on Facebook after 22 years apart - and proposed with the engagement ring he gave her when they were 15
Невеста приняла роды теленка на собственной свадьбе
Мужчина ошибся адресом и чуть не женился на чужой невесте
Женщина во время свадьбы узнала в невесте сына давно потерянную дочь
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01 5 апреля

«Каждый житель чувствует себя морским волком»

История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
22:1020 мая

Огромная змея с сотней зубов помешала семье смотреть телевизор

20:5120 мая

Принца Гарри заподозрили в неудовлетворенности жизнью в США

19:0920 мая

Женщину сочли мертвой и лишили миллиона рублей

Из жизни00:02 3 апреля
Альберт Джонсон Уокер

«С виду такой добрый и приятный человек»

Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
18:1520 мая

Работник магазина вернул забывчивому посетителю тысячу долларов

17:0620 мая

Глыба льда упала с неба и пробила крышу дома

16:2720 мая

В России поймали редчайшего краба синего цвета

Из жизни00:0131 марта
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола

«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»

Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
15:5320 мая

Тигрица выбежала из клетки и убила работника зоопарка

15:1920 мая

Геодезист показал оставшиеся от нападения медведя раны

14:2520 мая

Тест ДНК помог раскрыть убийство 35-летней давности

Россия
ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Объявлены итоги четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал»
«Он был неоднократно травмирован»
Что заставило студента напасть на школу в Казани и почему подростки берутся за оружие?
Все материалы
Мир
Премьера выгнали из здания правительства и вынудили принести присягу в палатке
Джо БайденПутин и Байден встретятся 16 июня в Женеве
Отношения России и США, конфликты и пандемия — что обсудят президенты?
США отказались верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair
Ряд стран предложили обсудить инцидент с самолетом Ryanair в Совбезе ООН
Зеленая перспектива
 
Белый дом раскрыл темы встречи Байдена и Путина
Все материалы
Бывший СССР
В Минске задержан основатель Telegram-канала NEXTA
Чтобы посадить самолет, которым он летел, Лукашенко поднял истребитель
Литовские солдаты Красной армии дезертировали после нападения Германии на СССР в июне 1941 года«В нас стреляли каждый день»
Как «лесные братья» годами устраивали террор после освобождения Литвы от фашистов
Контрольная зачистка
Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
Все материалы
Экономика
Цены на электронику вырастут еще сильнее из-за дефицита воды
Отрицательный рост
Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
В Госдуме перед выборами пообещали россиянам базовый доход
Тучных свиней обвинили в обрушении цен на мясо
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Главный конкурент Tesla в Китае решил удвоить производство электрокаров
Экспорт лома черных металлов попал под угрозу
Специалисты ожидают крах отрасли из-за пошлин в 90 евро
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил подругу и смыл части ее тела в канализацию
«Я работал не за награды»
Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
Размахивавшего гениталиями из люка Subaru россиянина задержали
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
На сотрудника российской колонии завели дело о взятке
Задержанный ФСБ российский судья вынес решение за скидку на машину
Исключительные меры
В России вновь заговорили о возвращении смертной казни. Поможет ли эта мера остановить убийц?
Все материалы
Наука и техника
«Гремя огнем, сверкая блеском стали…»
Как советский трактор обратил в бегство румынскую армию
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Выше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистка «Би-би-си» назвала израильтян хуже Гитлера и попала под следствие
«Я дерусь ради чести»
Двое бойцов-карликов бьют по просмотрам Нурмагомедова с Макгрегором. Кто стоит за их успехом?
Познер призвал Россию сплотиться с США против Китая
Google оштрафовали в России еще на два миллиона рублей
Google оштрафовали в России за отказ удалять запрещенный контент
«Не дрейфь, мы не кусаемся»
Каким был «Флирт» — легендарный журнал о продажной любви
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности
«Американцы считают, что знают все и обо всем»
История россиянки, которая со второго раза смогла переехать в Нью-Йорк
Мужчина раскрыл секрет похудения на 25 килограммов без отказа от вредной пищи
Умирающая от рака 30-летняя женщина исполнила последнюю мечту и вышла замуж
Убийство по-канадски
В одном доме подряд убили отца, мать и сына. Почему их смерти до последнего никто не замечал?
Принц Гарри и Меган Маркл надоели большинству британцев
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Все материалы
Первый кроссовер Genesis поступил на службу в полицию
Неизвестные концепты Ford, которые вас поразят
Гиперкар из Need for Speed, прадед минивэнов и городской трехколесник
Определен самый безопасный японский автомобиль
Kimera Evo37 — трибьют легендарному купе Lancia 037
Конструкторы-ветераны, создававшие Lancia 037, разработали рестомод
Сбер запустил подписку на аренду автомобилей от Lada до Porsche
Рэт-род из советского грузовика — на «Евровидении»
Посмотрите на украинский рэт-род на базе «Газона»
Появились фотографии салона нового Toyota Land Cruiser
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы