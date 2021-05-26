В Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы

На материковой части Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы. Как сообщает CNN со ссылкой на организацию Aussie Ark, семь малышей появились на свет в заповеднике дикой природы Баррингтон в Новом Южном Уэльсе. В настоящее время их размер не превышает ядро очищенного арахиса.

Самка тасманийского дьявола приносит от 20 до 40 детенышей, однако выживают далеко не все: в ее сумке всего четыре соска. Успевшие закрепиться малыши проведут в сумке около трех месяцев.

В прошлом году Aussie Ark вернула в дикую природу материковой Австралии 26 представителей сумчатых хищников. По словам президента организации Тима Фолкнера, рождение тасманийских дьяволов дарит надежду на появление новых популяций исчезающих видов животных.

Тасманийские дьяволы вымерли на материке после появления динго — разновидности диких собак. С тех пор в дикой природе они обитали только на острове Тасмания. Однако численность сумчатых хищников пострадала от злокачественного заболевания, известного как лицевая опухоль тасманийского дьявола (DFTD). С момента ее открытия в 1996 году погибло около 90 процентов популяции.