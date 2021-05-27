Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск для участия в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) и встречи с руководством Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что на предстоящем заседании основное внимание будет уделено восстановлению экономик стран Содружества от последствий пандемии COVID-19 и цифровой трансформации взаимной торговли.

«Предполагается также рассмотреть вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств — участников Содружества, занятости населения, борьбы с контрафактной продукцией», — сообщила ранее пресс-служба правительства России.

По информации агентства, перед заседанием, 27 мая, Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом они договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся 24 мая. Во время него главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту.

Как сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева,

Головченко рассказал российскому премьеру о «тех недружественных и провокационных действиях европейских государств, которые предпринимаются в отношении Беларуси».