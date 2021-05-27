«Совет матерей» ответил Бастрыкину на слова о вине родителей в стрельбе в Казани

Перекладывать на родителей всю ответственность за стрельбу в школе №175 в Казани нельзя, так как отсутствие достойной охраны — лишь одна из причин, приведших к нападению. Об этом заявила глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Давайте начнем с того, что человек сейчас обследуется психиатрами и явно там были отклонения. Он смог приобрести огнестрельное оружие. Конечно, к охране школы есть вопросы, но точно нельзя говорить, что единственная причина трагедии в этом», — сказала она.

Так Буцкая ответила на заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который сказал, что нападение произошло из-за отсутствия в учебном учреждении охраны, за которую отказались платить родители школьников.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла утром 11 мая, ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли 9 человек, пострадали 24. Возбуждено дело о массовом убийстве. Нападавшего заключили под стражу и поставили на профилактический учет как склонного к самоубийству.