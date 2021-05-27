Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость

Российская певица Пелагея и ее бывший супруг хоккеист Иван Телегин завершили раздел имущества. По решению суда, артистка получила всю недвижимость спортсмена. Об этом друзья Телегина рассказали «Комсомольской правде».
По словам знакомых спортсмена, Пелагея получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» и загородный дом на Новорижском шоссе, за который Телегин выплачивает ипотеку. Певице также досталась половина стоимости автомобиля марки Bentley Continental GT.
Близкие к Телегину источники заявили изданию, что спортсмен подал иск и потребовал взыскать с экс-супруги половину ее доходов за три года брака. «Поле придется объяснить, где и на что она их тратила. Он подозревает, что Пелагея во время их брака все свои заработки перечисляла своей матери. В их с Ваней семью она свои гонорары не вкладывала, он все, включая недвижимость, покупал на свои накопления», — отметили друзья хоккеиста.
Пелагея и Телегин официально оформили развод в Никулинском суде Москвы в декабре 2020 года. Певица отсудила у бывшего мужа четверть его дохода на алименты для их общей дочери Таисии. Пелагея приняла решение хранить деньги на счету до достижения совершеннолетия ребенка. По решению суда, девочка осталась жить с матерью.