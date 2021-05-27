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Песков напомнил о важности вакцинации от коронавируса

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Россиянам необходимо осознать, что для защиты своего здоровья и возможности вести полноценную жизнь важно пройти вакцинацию от коронавируса, напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 27 мая.

Отвечая на вопрос о том, как поступят власти, если часть россиян не осознает важность вакцинации, Песков заявил, что правительство и все руководство будет терпеливо продолжать разъяснять важность вакцинирования.

Накануне президент Владимир Путин исключил введение в стране обязательной вакцинации. При этом он подчеркнул безопасность отечественных вакцин. Сам президент уже привился от COVID-19.

Ранее в России разразилась дискуссия на тему законности введения обязательной вакцинации. Поводом стало заявление главы Якутии Айсена Николаева, который объявил о штрафах для предпринимателей за отказ сотрудников делать прививку. Позже власти республики отказались от этой идеи.

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