Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»

Ведущая утреннего шоу на Первом канале Марина Ким заявила, что россиянкам не стоит тратить время на поиск нужного партнера для создания семьи. В интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она призвала жительниц страны рожать от любого мужчины.

«Мне говорят: "Хочу ребенка, но не знаю от кого". Меня этот вопрос травмирует. Если хочешь ребенка, вообще не важно от кого. Иди и рожай! Это такая радость», — отметила Ким.

По ее словам, процесс рождения и воспитания ребенка может быть «ужасно сложным в социальном, финансовом плане или из-за здоровья», но все равно достойным всех этих сложностей. «Я не знаю, для чего жить, если не для детей», — отметила ведущая.

Она рассказала, что особенно часто от детей отказываются женщины, живущие в больших городах. «Это очень опасная история. Мне уже 38 лет, я понимаю, что многие мои подруги подошли к этому возрасту без детей, без семьи, и они очень жалеют. Чувствуют, что что-то в жизни не так», — добавила Ким.

Ведущая подчеркнула, что подруги, не создавшие семью, при этом финансово успешны, имеют достойную работу и хорошие знакомства. «И тут начинается замораживание яйцеклеток, другие суррогатные виды», — констатировала она.

Ким родилась в Ленинграде в русско-корейской семье. Окончила факультет международных отношений МГИМО, после чего начала карьеру на телевидении: работала на «РБК-ТВ», телеканале «Россия» в программах «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели», а затем перешла на Первый канал. Ведущая не замужем, одна воспитывает троих детей.