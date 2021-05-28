Сын узнал о смертельном диагнозе матери и увез ее в кругосветное путешествие

Ирландец взял мать в кругосветное путешествие после того, как ей в возрасте 77 лет диагностировали болезнь Альцгеймера. Его историю публикует Daily Mail.

44-летний Шон О'Салли (Sean O'Sallaigh) решил увезти свою мать Мэри О'Нил (Mary O'Niel) из Ирландии в Непал на зиму, чтобы та смогла больше гулять в теплом климате. В итоге путешествие превратилось в кругосветную 18-месячную поездку.

По словам ирландца, путешествие сделало его мать счастливой — она снова начала ходить и говорить.

«Я думал, что болезнь Альцгеймера — это просто конец, но когда мы приехали в Непал, ее здоровье начало восстанавливаться. Она стала больше ходить, больше говорить, даже выучила новые слова», — рассказал О'Салли.

Сын и мать побывали в горах в Италии, съездили в Кейптаун и приняли участие в фестивале цвета Happy Holi в Непале. «Мы много гуляли и смотрели, как играют дети. Они приходили, сидели с нами в кафе и все время разговаривали с ней, а она с ними», — поделился мужчина.

Тем не менее, ради поездки и заботы о матери в последние годы ее жизни О'Салли пришлось отложить ведение своего бизнеса. «Люди думали, что она будет обузой, но она никогда ею не была», — добавил он.

В апреле сообщалось, что туристка экстренно прилетела в родную страну с отдыха, чтобы увидеть свою умирающую мать, однако власти заставили ее пройти обязательный десятидневный карантин.