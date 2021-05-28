Школьников в российском регионе заставили заплатить за поход в душ

Со старшеклассников Ачирского и Лайтамакского сельских поселений Тобольского района Тюменской области потребовали деньги за пользование душем. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ученики приехали в село Булашово, чтобы сдать экзамены.

По словам собеседника издания, ученики жили в школе несколько дней, но только раз им разрешили помыться бесплатно. «За каждый последующий — нужно заплатить 100 рублей. Они, конечно, были в шоке и полном недоумении. Все дети из небогатых семей, поэтому к родителям за деньгами обращаться они не стали», — пояснил он. Несколько дней ученики ходили немытыми.

В пресс-службе Тобольского района опровергли эту информацию, заявив, что все проживание осуществляется за счет бюджетных средств, плата с родителей не взимается.

Ранее стало известно, что школьники из села Новомусино Республики Башкирия, которых из-за карантина в учебном заведении перевели на дистанционное обучение, остались без интернета и вынуждены учиться в заброшенном коровнике. Местные жители объясняли, что только в этом помещении есть хороший доступ в сеть.