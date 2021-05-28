Раскрыты новые данные о загадочной военной базе у маршрута поставок нефти

О загадочной военной базе рядом с ключевым маршрутом поставок энергоносителей и коммерческих грузов на острове Маюн (или Перим) в Йемене раскрыты новые данные. На них указывает Telegram-канал «Мозаика залива».

Согласно заявлению в официальном агенстве новостей Саудовской Аравии, силы, расположенные на острове, являются коалиционными. Таким образом, военная база станет плацдармом официальных властей Йемена для войны с повстанцами-хуситами.

Однако авторы «Мозаики залива» указывают, что такие заявления не отменяют стратегической важности Маюн для Объединенных Арабских Эмиратов — по некоторым данным, именно этой стране принадлежит база. «ОАЭ и ранее действовали в рамках коалиции на юге Йемена, но на деле это была реализация своих собственных национальных интересов, которые довольно часто расходились с целями коалиции», — отмечают в Telegram-канале.

Агентство Associated Press писало о таинственной базе на острове 25 мая. Остров, находящийся в Баб-эль-Мандебском проливе между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки, важен с точки зрения поставок нефти и коммерческих грузов.

Военный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015-м силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С того момента политик и члены йеменского правительства проживают в Саудовской Аравии. Часть верного ему правительства остается в Адене и ведет войну с повстанцами-хуситами.

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